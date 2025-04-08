Волкановски показал актуальную физическую форму перед боем с Лопесом на UFC 314

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) Александр Волкановски разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями.

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Спортсмен показал актуальную физическую форму.

«Только бизнес», — подписал фотографии австралийский боец.

Напомним, в ночь с 12 на 13 апреля мск в Майами (США) Волкановски проведёт поединок с представителем Бразилии Диего Лопесом. Спортсмены сразятся за вакантный титул организации в полулёгком весе.

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В общей сложности на счету Волкановски в смешанных единоборствах сейчас 26 побед при четырёх поражениях. В активе Лопеса 26 побед при шести поражениях.