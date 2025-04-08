Гаджиев отреагировал на тяжелое поражение Олейника в BKFC

Известный промоутер Камил Гаджиев прокомментировал поражение экс-бойца UFC россиянина Алексея Олейника в кулачной лиге BKFC.

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Напомним, на турнире BKFC 71 Олейник встретился с бразильцем Джеронимо дос Сантосом и проиграл нокаутом в первом раунде.