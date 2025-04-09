Емельяненко рассказал о восстановлении после операции на позвоночнике

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко рассказал о том, как проходит его восстановление после перенесенной операции на позвоночнике. Его цитирует Sport24.

Спортсмен отметил, что восстановление дается очень сложно.

«Я даже не думал, что ноги откажут и все так будет тяжело. Все очень непривычно. Я вот когда иду, шагаю, в голове шаг сделал, а нога не идет, она отключается», — рассказал Емельяненко.

2 апреля представитель спортсмена заявил, что Емельяненко направился из реабилитационного центра домой.

«Пока еще он передвигается на коляске, сам не может ходить», — отметил он.

В начале марта Емельяненко сообщил о проблемах со здоровьем. Россиянин заявил, что грыжа передавила ему спинной мозг, после чего у него отнялись ноги. Ему провели операцию на позвоночнике в НИИ имени Н.В. Склифосовского.