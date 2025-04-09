Денис Лебедев отреагировал на решение Бивола оставить титул WBC

Бывший объединенный чемпион мира Денис Лебедев прокомментировал решение абсолютного чемпиона в полутяжелом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола оставить титул WBC и не проводить обязательную защиту против американца Дэвида Бенавидеса.

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