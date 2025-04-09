Мовсар Евлоев отказался от поединка с Аароном Пико
Мовсар Евлоев отказался проводить поединок с Аароном Пико.
Ранее сообщалось, что бой в полулегком весе может состояться 18 мая на турнире UFC в Лас-Вегасе, штат Невада.
«Все шло к тому, что наша встреча произойдет. К сожалению, в конце концов бой отменили. Но сам факт того, что руководство рассматривало эту идею... Это хороший для меня знак. Я понимаю, почему Евлоеву посоветовали отказаться от поединка – он находится на четвертом месте рейтинга, а я новичок. Но изначально он согласился, поэтому испытываю к нему только уважение», – сказал боец UFC Аарон Пико.