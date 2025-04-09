Стало известно, будет ли Емельяненко оформлять инвалидность

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко в интервью Sport24 заявил, что не стал заниматься получением статуса инвалида после того, как у него отнялись ноги.

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По его словам, врачи предложили ему документально оформить инвалидность, после чего он решил отложить этот процесс на неопределенный срок.

29 марта должен был состояться поединок между Емельяненко и блогером Артемом Тарасовым. 5 марта Емельяненко сказал, что поединок отменяется или переносится из-за того, что у него отнялись ноги.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая 2023 года спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.

В активе 43-летнего Александра Емельяненко 41 бой в ММА, в которых он одержал 30 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью.