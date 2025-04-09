Неизвестный украл у Сехудо его первый чемпионский пояс UFC

Неизвестный украл у Генри Сехудо его первый чемпионский пояс UFC.

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Об этом рассказал продюсер бывшего двойного чемпиона промоушена Дилон Раш.

Инцидент произошел во вторник, когда Раш спал в студии для записи подкастов, примыкающей к дому Сехудо в городе Финикс. Раш заявил, что на мгновение проснулся и заметил в студии фигуру, но подумал, что это был Сехудо.

Сехудо и Раш подали заявление в полицию, указав, что из студии также было украдено оборудование на сумму около $10 тысяч.

В 2017 году Сехудо утратил золотую олимпийскую медаль из-за лесных пожаров в Калифорнии.