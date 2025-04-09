О’Мэлли оценил выступление Умара Нурмагомедова в бою с Двалишвили

Бывший чемпион UFC американец Шон О’Мэлли высказался о титульном поединке грузина Мераба Двалишвили и россиянина Умара Нурмагомедова, состоявшемся на турнире UFC 312 в феврале.

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Напомним, Двалишвили победил единогласным судейским решением, нанеся Нурмагомедову первое поражение в карьере.