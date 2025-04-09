Волкановски: люди считают, что со мной покончено, но я знаю, что это не так
Экс-чемпион UFC в полулегком весе (до 65 кг) Алекс Волкановски высказался о предстоящем поединке с бразильцем Диего Лопесом, который состоится на турнире UFC 314.
«Послушайте, люди смотрят на поражения, очевидно, это был плохой период, и они могут говорить о навыках и все такое… Я выступил на коротком уведомлении [в реванше с Махачевым]. Я хотел принять рискованный бой с большой ставкой. Я был готов к этому и считал, что смогу это сделать. Но этого не произошло. Я быстро вернулся и снова был пойман. Многие скажут: «С ним покончено», и у людей есть полное право так считать. Но я парень, который приходит в зал и видит то, что я видит на подготовке. Я и знаю, что не закончил. И есть только один способ изменить мнение всех – выйти в клетку», — сказал Волкановски в интервью First Take.