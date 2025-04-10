Боец UFC Крылов заявил, что будет представлять Россию на турнире в Майами

Боец UFC Никита Крылов заявил, что будет представлять Россию в поединке с американцем Домиником Рейесом на турнире UFC 314 в Майами.

© Матч ТВ

Бой Крылова и Рейеса состоится 12 апреля в Майами на турнире UFC 314. Никита должен был встретиться с Азаматом Мурзакановым на турнире UFC в Нью‑Йорке 16 ноября, но соперник получил травму.

— К предыдущему бою я просил поставить Кисловодск (как свой город), потому что уже продолжительное время живу этом городе и могу представлять его. То, что продолжительное время флага не было, скорее связано с тем, что основное место моего проживания был Донецк, а как мы знаем, на политической арене много дискуссий на этот счет и не всеми признана его принадлежность, поэтому я предпочитал выступать без флага. Но сейчас я рад с гордостью представлять Россию, — сказал Крылов на пресс‑конференции.

На счету 32‑летнего Крылова 30 побед в 39 поединках. В последний раз боец выходил в октагон в марте 2023 года. Крылов располагается на восьмой строчке рейтинга UFC в полутяжелом весе, Рейес — 11‑й. У 35‑летнего американца 14 побед и четыре поражения в ММА.

Прямые трансляции турниров UFC смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.