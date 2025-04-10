Инсайдер: Хильберто Рамирес сразится с экс-соперником Гассиева в июне

Чемпион WBA и WBO в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) мексиканец Хильберто Рамирес (47-1, 30 KO) проведёт защиту титулов в июне, сообщает в социальных сетях инсайдер Сальвадор Родригес.

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Соперником Рамиреса станет экс-чемпион мира кубинец Юниер Дортикос (27-2, 25 KO), поединок запланирован на 29 июня. Место проведения пока неизвестно.

Юниеру Дортикосу 39 лет. Кубинец дебютировал как профессионал в 2011 году и в мае 2016-го завоевал временный титул WBA в первом тяжёлом весе, после чего был повышен до статуса регулярного чемпиона. В июне 2019-го стал двукратным чемпионом мира, завоевав титул IBF.

Дортикос дважды принимал участие в коммерческом турнире Всёмирная боксёрская суперсерия (WBSS), во втором сезоне дойдя до финала, где проиграл единогласным судейским решением латвийцу Майрису Бриедису.