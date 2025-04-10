Алексеева высказалась о возможном поединке Яна и Умара Нурмагомедова

Российский боец UFC Ирина Алексеева высказалась о потенциальном поединке между соотечественниками Петром Яном и Умаром Нурмагомедовым.

«Очень интересная новость. Очень давно шли об этом разговоры. Я считаю, что это будет очень крутой бой. Все хотят его посмотреть – 200%. Однажды Пётр сказал Умару, что нужно пройти огонь и воду. Теперь пришло время подраться за претендентское звание. Лично я хочу, чтобы этот бой состоялся. Буду болеть за Петра Яна. Он мне больше импонирует. Он ударник, более зрелищный. Вызывает у меня больше эмоций. А ещё он земляк», — сказала Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.