Двалишвили отреагировал на заявления Петра Яна и Умара Нурмагомедова о возможном бое

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Мераб Двалишвили отреагировал на заявления россиянин Петра Яна и Умара Нурмагомедова, изъявивших желание провести поединок во второй половине года.

Грузинский боец опубликовал эмодзи в социальных сетях.

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В своем последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 248 в ноябре, Ян победил единогласным судейским решением экс-чемпиона организации бразильца Дейвисона Фигейреду. Умар Нурмагомедов на UFC 312 в феврале проиграл единогласным решением Двалишвили. Поражение стало для него первым в карьере.

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