Алексей Егоров: «WBC некрасиво повел себя по отношению к Биволу»

Всемирный боксерский совет (WBC) некрасиво поступил по отношению к российскому боксеру Дмитрию Биволу, который совершенно правильно отказался от пояса, заявил «Матч ТВ» поделился экс‑претендент на пояс WBA в первом тяжелом весе и одноклубник Бивола Алексей Егоров.

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Во вторник глава WBC Маурисио Сулейман подтвердил «Матч ТВ», что Бивол отказался от титула WBC в полутяжелом весе. Теперь этим поясом владеет американец Дэвид Бенавидес, который был в статусе обязательного претендента и ожидал боя с Биволом. Ранее в команде россиянина неоднократно заявляли, что для них в приоритете бой с Артуром Бетербиевым.

— Считаю это правильным решением. WBC надавил на Диму… Бой не успел пройти, а они начали давить, устроили торги. Повторюсь, Дима сделал правильно, что отказался от титула. Такое давление было излишним, причем это давление на абсолютного чемпиона мира. Для меня это давление непонятно со стороны WBC. Ведь есть договоренности о третьем поединке. Артур пошел навстречу после первого поединка, так и сейчас Дима идет навстречу. Это справедливое и правильное решение. А вот давить на абсолютного чемпиона — некрасиво. Могли бы все это организовывать после завершения трилогии. При этом Бенавидес тоже только отбоксировал в феврале. Очень странная ситуация, она мне непонятна. Дима сделал все правильно, я полностью поддерживаю его в своем решении, — сказал Егоров «Матч ТВ».

Бивол 22 февраля в Эр‑Рияде решением судей победил Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. В октябре прошлого года Бетербиев также раздельным решением судей оказался сильнее Бивола, став абсолютным чемпионом мира. На счету 34‑летнего Бивола 24 победы и одно поражение. У российского боксера остаются чемпионские титулы WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе.

Сам Егоров 27 апреля в городе Баня‑Лука (Босния и Герцеговина) в рамках турнира «IBA.PRO 4» проведет бой с проживающим в России кубинцем Ленаром Перезом, на кону этого поединка будет пояс WBA International в первом тяжелом весе. В прямом эфире все турниры из серии «IBA.PRO» транслируются на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец».