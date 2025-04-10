Кремлев — о включении бокса в программу ОИ‑2028: «Огромная победа всей боксерской семьи»

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что включение бокса в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос‑Анджелесе является результатом долгой и ожесточенной борьбы всей боксерской семьи.

© Матч ТВ

Ранее на144‑й сессии МОК в Греции было принято решение включить бокс в программу соревнований Олимпийских игр 2028 года в Лос‑Анджелесе. Международный олимпийский комитет временно признал World Boxing (WB) организацией, управляющей боксом на мировом уровне. Она была основана вышедшими из состава IBA национальными федерациями. В июне 2023 года сессия МОК большинством голосов исключила IBA из олимпийского движения.

— Бокс остается в олимпийской программе Лос‑Анджелеса 2028 года — не просто факт, а огромная победа всей нашей боксерской семьи, заслуженная долгой и ожесточенной борьбой. Это ясно доказывает, что правда честного спорта сильнее личных амбиций. Подлинные основные ценности спорта и интересы спортсменов намного перевешивают эти «закулисные» политические игры. Мы искренне надеемся, что новое руководство МОК останется независимым и будет прислушиваться к спортсменам, а не к политикам. Олимпиада должна быть свободна от политического влияния, личных обид и манипуляций. IBA — это организация, которая последовательно выполняет свои обязательства. Мы не просто говорим — мы выполняем свои обязательства и добиваемся успеха. Если другие хотят строить параллельные проекты — пожалуйста. Мы этого не запрещаем. Но правда в том, что есть только одна глобальная структура с опытом, историей и проверенными результатами — это IBA, — сказал Кремлев, слова которого передает пресс‑служба IBA.

Олимпиада‑2028 пройдет в Лос‑Анджелесе с 14 по 30 июля.