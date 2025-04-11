«Не считаю происходящее справедливым». Менеджер Бивола

Менеджер Дмитрия Бивола Вадим Корнилов в разговоре с «Матч ТВ» назвал несправедливым решение Всемирного боксерского совета (WBC) не разрешить российскому боксеру проводить трилогию с соотечественником Артуром Бетербиевым.

© Матч ТВ

Во вторник глава WBC Маурисио Сулейман подтвердил «Матч ТВ», что Бивол отказался от титула WBC в полутяжелом весе. Теперь этим поясом владеет американец Дэвид Бенавидес, который был в статусе обязательного претендента и ожидал боя с Биволом. Ранее в команде россиянина неоднократно заявляли, что для них в приоритете третий бой с Бетербиевым.

— Мы подтвердили намерение провести реванш с Бетрбиевым ещё в день предыдущего боя. Я не считаю происходящее справедливым, но есть правила. Даже если они иногда гибкие, их нужно соблюдать, — сказал Корнилов «Матч ТВ».

Бивол 22 февраля в Эр‑Рияде решением судей победил Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. В октябре прошлого года Бетербиев также раздельным решением судей оказался сильнее Бивола, став абсолютным чемпионом мира. На счету 34‑летнего Бивола 24 победы и одно поражение. У российского боксера остаются чемпионские титулы WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе.