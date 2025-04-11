Дана Уайт обращался к Трампу за помощью в деле Ксении Карелиной.

Глава UFC Дана Уайт попросил Трампа посодействовать в освобождении Ксении Карелиной. Она невеста боксера Криса ван Гердена
Невесту боксера Криса ван Гердена освободили во время обмена заключенными.
Россия и США произвели обмен заключенными в Абу-Даби.
В результате обмена в США вернулась гражданка двух стран Ксения Карелина, которая отбывала 12-летний срок за государственную измену. Карелина – невеста бывшего чемпиона IBO в полусреднем весе Криса ван Гердена.
Дональд Трамп сообщил, что глава UFC Дана Уайт посодействовал в освобождении Карелиной. Девушку обменяли на россиянина немецкого происхождения, который содержался под стражей в США по обвинению в контрабанде.