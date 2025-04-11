Бивол обратился к Ковалеву перед прощальным поединком

Дмитрий Бивол пожелал удачи Сергею Ковалеву в прощальном поединке.

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«Хочу пожелать Сергею победы в заключительном поединке в карьере. Когда Сергей блистал на мировой арене, я только переходил в профессиональный бокс. Своими выступлениями и победами Сергей вдохновлял и меня, и огромное количество ребят. Он внес огромный вклад в развитие профессионального бокса в России. Хочется поблагодарить за его карьеру», – сказал Дмитрий Бивол.

Сергей Ковалев 18 апреля в Челябинске в рамках турнира «IBA.PRO 2» подерется с немцем Артуром Манном.

Сергей Ковалев: «Предложение от Даны Уайта уже не придет, мне 42 года. Я уже напрыгался, хватит»