UFC объявил, что впервые в своей истории проведет турнир на территории Азербайджана
UFC впервые в истории промоушена проведет турнир на территории Азербайджана, сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе организации.
21 июня в Баку состоится турнир, в главном бою которого встретятся бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе и 4‑й номер рейтинга Джамаал Хилл и 7‑й номер рейтинга Халил Раунтри‑младший.
— Мы рады, что наконец‑то UFC пройдет в нашем регионе, ведь это первый турнир в Евразии за последние 6 лет. Это партнёрство, над которым мы работали в течение нескольких лет, является ключевым элементом нашей стратегии развития в регионе, — сказал Андрей Громковский, генеральный директор UFC Eurasia и вице‑президент UFC.
— Азербайджан и город Баку имеют невероятный опыт проведения глобальных спортивных мероприятий. У нас так много выдающихся бойцов из этого региона, что Баку стал естественным выбором для следующего этапа развития. Я рад представить дебютный турнир 21 июня, — отметил глава UFC Дэйна Уайт.