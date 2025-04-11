UFC объявил, что впервые в своей истории проведет турнир на территории Азербайджана

UFC впервые в истории промоушена проведет турнир на территории Азербайджана, сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе организации.

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21 июня в Баку состоится турнир, в главном бою которого встретятся бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе и 4‑й номер рейтинга Джамаал Хилл и 7‑й номер рейтинга Халил Раунтри‑младший.

— Мы рады, что наконец‑то UFC пройдет в нашем регионе, ведь это первый турнир в Евразии за последние 6 лет. Это партнёрство, над которым мы работали в течение нескольких лет, является ключевым элементом нашей стратегии развития в регионе, — сказал Андрей Громковский, генеральный директор UFC Eurasia и вице‑президент UFC.