38-летний Майкл Чендлер потерпел в UFC третье поражение подряд

В ночь с 12 на 13 апреля в Майами (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 314, в соглавном событии которого состоялся бой между популярным британским бойцом лёгкого дивизиона Пэдди Пимблетом и экс-чемпионом Bellator американцем Майклом Чендлером. Поединок завершился победой британца техническим нокаутом в третьем раунде, а американец продлил свою серию поражений.

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После этого боя на счету Чендлера стало стало 23 победы и 10 поражений в ММА.

Он продлил свою неудачную серию до трёх боёв. В предыдущих поединках Майкл уступил единогласным решением судей бразильцу Чарльзу Оливейре, а также сабмишном американцу Дастину Порье.

У 30-летнего Пимблета теперь — 23 победы и три поражения.