Волкановски победил Диего Лопеса и завоевал пояс чемпиона UFC в полулегком весе

Австралиец Алекс Волкановски победил Диего Лопеса в главном бою турнира UFC 314 в Майами (США).

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После пяти раундов все судьи отдали победу Волкановски. Счет судейских записок: 48–47, 49–46 (дважды).

Волкановски завоевал вакантный титул чемпиона UFC в полулегком весе. Экс‑чемпион в этом весе Илия Топурия из Испании ранее оставил пояс и объявил о переходе в легкий вес.

На счету 36‑летнего Волкановски 27 побед и четыре поражения. 30‑летний Лопес потерпел семь поражений при 26 победах.