Волкановски прокомментировал возвращение чемпионского пояса

Чемпион промоушена в полулёгком дивизионе Александр Волкановски из Австралии высказался о победе над представителем Бразилии Диего Лопесом в титульном бою на турнире по смешанным единоборствам UFC 314, который недавно завершился в Майами (США).

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«Здорово вернуться. Я никогда до этого не чувствовал такой любви к себе. Всю неделю я говорил, даже перед выходом на бой сказал на камеру, что обещаю моим дочерям вернуть пояс, но сейчас думаю, дело не в поясе. Мой посыл в том, что многие списывали меня. Два поражения, два нокаута, проклятие 35 лет, долгий простой, но я сделал это снова. Сделал против Диего Лопеса, который вышел и закатил отличный бой», — сказал Волкановски в октагоне после боя.

Напомним, бой продлился все пять раундов и завершился победой Волкановски единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46).