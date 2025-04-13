Бывший российский борец дисквалифицирован на шесть лет

Бывший российский борец чемпион мира 2014 года в составе сборной России Хетаг Цаболов был дисквалифицирован на шесть лет за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

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Цаболов находился под временным отстранением в период с 4 апреля 2024 года по 28 июня 2024 года по подозрению в нарушении статьи 2.5 Всемирного антидопингового кодекса «Фальсификация» (уклонение, отказ или неявка на сдачу допинг-пробы. — Прим. «Чемпионата»). Однако он был допущен до соревнований на Олимпийских играх в Париже-2024. После окончания Олимпиады Международное агентство по допинг-тестированию (ITA) провело дополнительное расследование, в результате которого вина Цаболова была доказана, и он получил отстранение на шесть лет.

Напомним, Хетаг Цаболов перешёл в сборную Сербии в 2021 году. В её составе он становился бронзовым призёром чемпионата мира 2017 года, а также призёром чемпионата Европы, на Играх в Париже-2024 он участвовал в схватке за бронзовые награды.