Стало известно о работе над возвращением турниров UFC в Россию

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Специалисты работают над возвращением турниров UFC в Россию, рассказал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Об этом пишет РБК.

По данным портала, в июле 2018 года Российско-китайский инвестиционный фонд, учрежденный возглавляемым Дмитриевым РФПИ, China Investments Corporation и арабская Mubadala Investment Company объявили о партнерстве с владельцем бренда UFC для развития в России и странах СНГ индустрии MMA.

«Работаем над возвращением турниров UFC в Россию. Это может произойти скоро», — отметил Дмитриев.

Напомним, что UFC проводил турниры в России три раза в 2018-2019 годах: два мероприятия прошли в Москве и одно в Санкт-Петербурге.

Ранее президент UFC Дана Уайт сообщила, что чемпионат может вернуться к организации спортивных мероприятий в России, если вопрос российско-американских отношений будет улажен на переговорах между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.