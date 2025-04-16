Гвоздик назвал сложнейшего соперника для Бивола

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик назвал, по его мнению, сложнейшего соперника для лидера дивизиона россиянина Дмитрия Бивола.

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«Мне кажется, что именно Бенавидес является самым ужасным оппонентом для Бивола. Но это только мое такое видение. Конечно, Бивол очень хороший боксер, но чисто стилистически ему будет трудно драться против Дэвида. Я не говорю, что 100% Бенавидес победит, но это точно тяжелый бой для Бивола», — приводит слова Гвоздика издание «РБК-Украина».

Дэвиду Бенавидесу 28 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году. Является двукратным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг). С 2024 года выступает в полутяжелом весе дивизионе, в апреле стал обладателем титула WBC.