Топурия: Хабиб знает, что я отниму пояс у Махачева

Бывший чемпион UFC Илия Топурия прокомментировал заявление члена Зала славы Хабиба Нурмагомедова, выступившего против немедленной организации боя Ислама Махачева с грузинским бойцом.

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«Хабиб знает, что я тот, кто отнимет пояс у Ислама. Это единственная причина, почему он не хочет, чтобы Ислам дрался со мной», — написал Топурия в социальных сетях.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.