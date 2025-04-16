Стало известно о разморозке ФНС счетов Нурмагомедова

Федеральная налоговая служба (ФНС) разморозила счета бывшего бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова. Об этом стало известно «Постньюс».

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При этом счета четырех связанных с россиянином компаний остаются заблокированными. Причиной стало отсутствие налоговых деклараций, а также долги перед ФНС на общую сумму 4,9 тысячи рублей.

Блокировка счетов россиянина произошла 8 апреля. Причиной указывалось непредоставление Нурмагомедовым налоговой декларации в установленные законом сроки.

В августе 2024-го сообщалось, что Нурмагомедов закрыл долги перед ФНС. Экс-чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) выплатил 320 миллионов рублей.