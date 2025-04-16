Немецкий боксер назвал слабость Усика

Временный чемпион WBC в супертяжёлом весе немец Агит Кабайел высказался о потенциальном поединке с лидером дивизиона непобеждённым украинцем Александром Усиком.

«Возможно, я и не худший его кошмар, но у него наверняка будут проблемы с моим стилем. Я утяну его на глубину и проверю, умеет ли он плавать, без сомнений. Тяжело защищаться от моих ударов по корпусу. А Усик плохо держит такие удары. Ещё в любителях, да и позднее было заметно, что ему не нравится, когда его бьют по корпусу», — приводит слова Кабайела издание Sport.de.

Ранее прошёл слух о следующем поединке Усика.