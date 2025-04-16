Евлоев ответил Яиру Родригесу, заявившему о желании сразиться за титул UFC
Четвертый номер рейтинга UFC в полулегком весе (до 65 кг) непобежденный российский боец Мовсар Евлоев отреагировал на слова мексиканского экс-претендента Яира Родригеса, заявившего о желании сразиться за титул.
«Яир, если ты хочешь сразиться за титул, ты должен сначала победить меня. В таком случае ты это заслужишь. Яир Родригес показал лучший бой, «Питбуль» [Патрисио Фрейре] опасный соперник, но я не считаю, что этого достаточно для того, чтобы драться за титул. У него уже был шанс, и он его упустил», — приводит слова Евлоева издание MMAJunkie.