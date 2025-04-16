Евлоев ответил Яиру Родригесу, заявившему о желании сразиться за титул UFC

Четвертый номер рейтинга UFC в полулегком весе (до 65 кг) непобежденный российский боец Мовсар Евлоев отреагировал на слова мексиканского экс-претендента Яира Родригеса, заявившего о желании сразиться за титул.

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