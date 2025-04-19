Российский боксер Ковалев завершил карьеру победой

Российский боксер Сергей Ковалев в прощальном поединке нокаутировал немца Артура Манна, завершив карьеру победой. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел в Челябинске в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA». Бой завершился в седьмом раунде техническим нокаутом.

В профессиональной карьере 42-летнего Ковалева значатся 36 побед, 5 поражений и 1 ничья. В свою очередь, Манн одержал 22 победы и потерпел 5 поражений.

Ранее сообщалось, что российский боксер Дмитрий Бивол отказался от чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе и лишился статуса абсолютного чемпиона мира.