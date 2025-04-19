Боксер Лебедев оценил введение против него санкций на Украине

Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев оценил введение против него санкций президентом Украины Владимиром Зеленским. Его слова приводит Sport24.

Спортсмен заявил, что логики в решениях Зеленского давно уже не просматривается.

«Мне главное — не попасть в списки своего президента. А на Зеленского мне наплевать», — добавил он.

Зеленский ввел санкции в отношении Вяльбе, Великой, Нагорного и Полунина

Ранее Зеленский ввел санкции против ряда россиян, среди которых несколько спортсменов и спортивных функционеров. В списке кроме Лебедева присутствуют президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, двукратная победительница Игр фехтовалищица Софья Великая.

Всех, кто попал в список, лишают государственных наград Украины, получают запрет на распространение в стране медиаконтента, осуществление торговых операций. Кроме того, блокируются активы попавших под санкции.