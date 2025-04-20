Инсайдер: поединок дю Плесси — Чимаев не может состояться из-за травмы

Журналист и инсайдер Кевин Айоле заявил, что поединок между непобеждённым российским бойцом Хамзатом Чимаевым и чемпионом в среднем весе UFC Дрикусом дю Плесси на турнире UFC 317 не состоится.

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«Я слышал, что Дрикус дю Плесси травмирован, и, хотя подтверждения этому пока нет, если это правда, то бой между дю Плесси и Хамзатом Чимаевым на UFC 317 не может стать хедлайнером», — приводит слова Айоле издание Sportskeeda.

Напомним, Чимаев свой последний бой проводил в октябре 2024 года, где он одержал победу удушающим приёмом в первом раунде над экс-чемпионом UFC в средней весовой категории Робертом Уиттакером. На текущий момент послужной список Чимаева состоит из 14 побед в 14 поединках, причём 12 из них одержаны досрочно.