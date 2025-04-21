Главные бои недели

В программе много профессионального бокса.

© Чемпионат.com

Наступает новая неделя: приятно, что любителей единоборств ждут интересные турниры и яркие противостояния. UFC возвращается с очередным ивентом, в рамках которого выступят в том числе и российские бойцы. В мире бокса ожидается мощный турнир в Англии, где Крис Юбэнк-младший и Конор Бенн разрешат свой конфликт, который раскручивался с помощью куриных яиц. А перспективный российский тяжеловес Алексей Дронов проведёт очередной поединок в США.

25 апреля. Дмитрий Кудряшов – Райделл Букер

В Самаре состоится турнир по профессиональному боксу, в карде которого свой поединок проведёт экс-чемпион мира Дмитрий Кудряшов. Наш соотечественник продолжает сносить иностранных оппонентов: в последнем бою Русская Кувалда нокаутировал Фернандо Родригеса. Новым оппонентом Кудряшова станет 44-летний американец Райделл Букер, в карьере которого было много больших боёв, но в последнее время Букер проигрывает практически всем.

26 апреля. Крис Юбэнк-младший – Конор Бенн

В Лондоне состоится масштабный вечер профессионального бокса. Возглавит его поединок Криса Юбэнка-младшего и Конора Бенна, у которого есть своя история. В 1990-х отцы боксёров Найджел Бенн и Крис Юбэнк-старший провели два титульных боя: в первом сильнее оказался Юбэнк, во втором была зафиксирована ничья. Теперь сыновья продолжат противостояние, которое активно продвигают. На одном из стердаунов Юбэнк-младший разбил об голову оппонента яйцо, чем спровоцировал потасовку и нарвался на штраф. Надеемся, что бой тоже будет ярким.

26 апреля. Энтони Ярд – Линдон Артур

В карде турнира в Лондоне встретятся два топовых местных полутяжеловеса — Энтони Ярд и Линдон Артур. Оба ранее боксировали за титул чемпиона мира, но оба терпели неудачи в боях с россиянами: Ярд проигрывал Сергею Ковалёву и Артуру Бетербиеву, а Артур – Дмитрию Биволу. Кстати, Ярд и Линдон уже делили ринг дважды: в декабре 2020 года раздельным решением судей победил Артур, а в реванше Ярд нокаутировал соперника. Третий бой должен поставить точку в британском противостоянии.

В ночь с 26 на 27 апреля. Иан Гарри – Карлос Пратес

Турнир UFC on ESPN 66 в Канзас-Сити потерял свой главный поединок: Джамал Хилл и Халил Раунтри должны были возглавить ивент, но Хилл слетел с поединка из-за травмы. В итоге промоушен объявил, что в главном событии вечера выступят полусредневесы Иан Гарри и Карлос Пратес. Гарри возвращается в октагон после поражения от Шавката Рахмонова, в котором он дал близкий бой казахстанскому бойцу. В соперниках у него будет бразильский нокаутёр Карлос Пратес, который не проигрывает с 2019 года: в UFC у него четыре победы в четырёх боях.

В ночь с 26 на 27 апреля. Мишель Перейра – Абусупьян Магомедов

В главном карде турнира UFC выступит уроженец Дагестана Абусупьян Магомедов, представляющий Германию. Магомедов уже после первой победы в лиге получил топовую оппозицию, но проиграл Шону Стрикленду и Кайо Борральо, оказавшись на грани увольнения. Впрочем, Абусупьян закрыл поражения двумя победами и готов продлить свою серию. В соперниках у него будет Мишель Перейра, который славится своими яркими выступлениями и нестандартной техникой – легко Магомедову точно не будет.

В ночь с 26 на 27 апреля. Икрам Алискеров – Андре Мунис

На турнире UFC состоится возвращение в октагон российского бойца Икрама Алискерова. В последнем поединке Икрам проиграл нокаутом Роберту Уиттакеру и взял паузу. Теперь ему предстоит поединок против Андре Муниса, который должен был состояться ещё в феврале. Мунис довольно долго шёл в UFC без поражений, однако затем уступил Брендану Аллену и Полу Крэйгу. В последнем бою Мунис одолел Пак Чун Ёна и получил непростой вызов в лице россиянина.

В ночь с 26 на 27 апреля. Алексей Дронов – Алекс Теран

Российский тяжеловес Алексей Дронов продолжает покорять американский профессиональный бокс. На данный момент наш соотечественник идёт с рекордом 5-0, три поединка удалось завершить досрочно. Теперь 23-летнему Дронову будет противостоять опытный 39-летний кубинец Алекс Теран, имеющий в багаже почти четыре десятка профессиональных боёв. Таких крепких соперников Алексею ещё не попадалось: интересно, как он справится с этим испытанием.