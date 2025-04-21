Бивол объяснил, интересно ли ему провести бой по правилам ММА

Чемпионат.com

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлой весовой категории (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол объяснил, интересно ли ему провести бой по правилам смешанных единоборств.

Бивол объяснил, интересно ли ему провести бой по правилам ММА
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«Нет, не хотел бы провести бой по ММА, мне это не особо интересно. Я боксёр и пока что в, как его называют часто, поп-боксе не заинтересован, у нас пока большой спорт», — приводит слова Бивола издание «Советский спорт».

Напомним, в последнем бою, который состоялся 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Бивол разделил ринг с соотечественником Артуром Бетербиевым. Для боксёров это был реванш. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия решением большинства судей. Таким образом, Бивол стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе.

Бокс/MMA