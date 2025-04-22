Бенавидес является претендентом на ещё один титул Бивола — BoxingScene

Чемпионат.com

Чемпион WBC в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) американец Дэвид Бенавидес остаётся обязательным претендентом для россиянина Дмитрия Бивола, сообщает издание BoxingScene.

Бенавидес претендует на еще один титул Бивола
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По информации ресурса, Бенавидес, получивший титул WBC без боя, поскольку Бивол отказался от него, претендует и на пояс WBA, принадлежащий россиянину.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в феврале, Бенавидес победил единогласным судейским решением кубинца Дэвида Моррелла, являвшегося регулярным чемпионом WBA.

Бивол, как ожидается, во второй половине года проведёт третий поединок с бывшим абсолютным чемпионом соотечественником Артуром Бетербиевым.

Бокс/MMA