Бенавидес претендует на еще один титул Бивола

Чемпион WBC в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) американец Дэвид Бенавидес остаётся обязательным претендентом для россиянина Дмитрия Бивола, сообщает издание BoxingScene.

По информации ресурса, Бенавидес, получивший титул WBC без боя, поскольку Бивол отказался от него, претендует и на пояс WBA, принадлежащий россиянину.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в феврале, Бенавидес победил единогласным судейским решением кубинца Дэвида Моррелла, являвшегося регулярным чемпионом WBA.

Бивол, как ожидается, во второй половине года проведёт третий поединок с бывшим абсолютным чемпионом соотечественником Артуром Бетербиевым.