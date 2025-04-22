Почему Махачев и Чимаев должны быть на UFC 317

В противном случае турнир рискует обернуться провалом.

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UFC 317, возможно, самый статусный турнир в этом году. Он пройдёт в ночь на 29 июня в Лас-Вегасе в рамках Международной бойцовской недели, к нему уже есть несколько небольших анонсов, идёт серьёзная раскрутка события, и там уже ожидается титульный поединок Александра Пантожи с Каем Кара-Франсом. Вот только до ивента остаётся чуть больше двух месяцев, и пока у него нет звёздных хедлайнеров (при всём уважении к Пантоже).

Очевидно, что возглавлять такой турнир должна большая звезда. UFC не повезло с тем, что Алекс Перейра, который вполне мог занять место в мейн-ивенте, утратил титул в марте, а Илия Топурия решил больше не защищать титул в полулёгком весе, хотя потенциально его бой с Алексом Волкановски или Диего Лопесом тоже мог бы стать главным событием турнира. Выходит так, что остаётся совсем мало опций для того, чтобы устроить реально большой поединок во главе UFC 317. Навскидку это Джон Джонс — Том Аспиналл, Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев и Ислам Махачев — Илия Топурия (в крайнем случае хотя бы Чарльз Оливейра или Джастин Гэтжи).

Других бойцов, которые могут стать хедлайнерами Международной бойцовской недели, нет, но и с теми, что есть, немало проблем. Во-первых, Джонс, судя по инсайдам, хочет полгода на подготовку к бою против Аспиналла. Плюс с ним тяжело вести переговоры, так как Джон прямым текстом говорил, что ему нужен очень серьёзный гонорар, чтобы он принял этот поединок. С учётом затянувшихся переговоров можно предположить, что Джонса сохранят для турнира в Нью-Йорке в «Мэдисон Сквер Гарден», который пройдёт в ноябре. Соответственно, на UFC 317 нужен Махачев или Чимаев. В идеале – оба, и тогда турнир станет просто грандиозным. К тому же слухи именно о таком варианте тоже были.

Правда, и тут возникли проблемы. Дрикус дю Плесси получил травму, и, хотя никто ничего не говорил прямым текстом, всем ясно, что бой южноафриканца с Хамзатом Чимаевым был в разработке, но его не до конца согласовали. Спасти ситуацию хочет Кайо Борральо, у которого 7-0 в UFC, однако бразилец предлагает поставить на кон временный пояс, и вроде бы Борз тоже согласен. Это слегка сомнительное, но всё же правильное решение, если нужно усилить ивент. Потом будет возможность свести чемпиона с чемпионом и сделать ещё один громкий поединок. Однако, скорее всего, все согласятся с тем, что Пантожа — Кара-Франс в главном событии плюс Чимаев — Борральо в соглавном — недостаточно мощно для Международной недели боёв.

Это подтверждает и журналист Кевин Айол: «Управление по делам конвенций и посетителей Лас-Вегаса (LVCVA) вложило миллионы в UFC, чтобы превратить Международную неделю боёв в мегасобытие и она стала одной из визитных карточек года. Им нужен превосходный хедлайнер – такой, как титульный бой в супертяжёлом весе между чемпионом Джоном Джонсом и временным чемпионом Томом Аспиналлом. Но если Джонс не будет готов к поединку в июне, то его, скорее всего, перенесут в Нью-Йорк в ноябре. Итак, Махачев будет нужен в Лас-Вегасе в июне».

Ислам Махачев ещё в январе говорил, что хочет вернуться в октагон именно на Международной неделе боёв. Но с тех пор, судя по всему, возникли разногласия, которые пока не дают совместить желания Ислама с желаниями руководства. Очевидно, в UFC хотят сделать бой Махачев — Топурия и это действительно большая вывеска. С другой стороны, лидер pound-for-pound предлагает Илие провести претендентский бой и доказать, что тот заслуживает титульник с ним. Плюс не забываем, что Махачев давно поглядывает в сторону полусреднего веса и, возможно, хочет дождаться результата боя между Белалом Мухаммадом и Джеком Делла Маддаленой.

Проблема в том, что у UFC нет столько времени, им нужно спасать большой турнир. Чтобы это сделать, придётся либо уговорить Махачева на Топурию, но увеличить Исламу гонорар, либо пойти на условия Ислама и, условно, дать ему Гэтжи. Эта вывеска глобально меньше, чем Махачев — Топурия, но в Лас-Вегасе будут довольны, так как Джастин — любимец фанатов. А если на турнире будет и Чимаев, и ещё один титульник (пускай и в непопулярном весе), то UFC точно сможет считать задачу выполненной на отлично.

Пока расклады такие: Махачев и Чимаев выступят — идеально, выступит только Махачев — отлично/хорошо (в зависимости от соперника), выступит только Чимаев — удовлетворительно, потому что это всё же будет либо временный пояс, либо вообще без него, однако Хамзат достаточно раскрученный боец, чтобы даже так фанаты были хотя бы не разочарованы. Ещё можно попытаться уговорить на реванш Анкалаева с Перейрой, но уже давно кажется, что их поединок запланирован на август.

Без Махачева или Чимаева UFC 317 обречён на критику и новую волну разговоров на тему того, что промоушен сдаёт позиции. К тому же в прошлом году Международная бойцовская неделя тоже получилась скомканной из-за слёта Конора Макгрегора. И наверняка сейчас за кулисами идут тяжёлые переговоры, чтобы на этот раз большие ожидания хотя бы приблизились к реальности.