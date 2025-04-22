Боец из Афганистана уволен из UFC после ареста

Афганский боец легкого веса (до 70 кг) Ахмад Хассанзада уволен из организации после своего ареста, сообщает издание MMA Fighting.

Напомним, вчера, 21 апреля, стало известно, что спортсмен задержан в городе Сакраменто (штат Калифорния, США) по обвинению в действиях сексуального характера с несовершеннолетним.

Ахмаду Хассанзаде 28 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2016 году. В сентябре 2024 года Хассанзада выступил в Претендентской серии Даны Уайта, победив удушающим приемом в третьем раунде американца Дилана Монтелло. Всего на его счету в MMA 11 побед и четыре поражений.