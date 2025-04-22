Проводников и Кастильо проведут реванш спустя 10 лет после первого поединка

Бывший чемпион WBO в первом полусреднем весе россиянин Руслан Проводников 7 июня проведет бой против экс‑обладателя пояса WBC мексиканца Хосе Луиса Кастильо, сообщает пресс‑служба Федерации бокса России.

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Поединок пройдет в Красноярске в рамках турнира «Сокол». Проводникову 41 год, Кастильо — 51.

В последний раз Проводников и Кастильо встречались в 2014 году в Москве. Тогда победу техническим нокаутом в пятом раунде одержал россиянин. После того поражения Кастильо завершил карьеру. Проводников последний официальный бой провел в 2016 году. В декабре 2021 года он победил бывшего претендента на пояс UFC Али Багаутинова в выставочном поединке.

Также на турнире в Красноярске в 10‑раундовом поединке встретятся россиянин Владислав Туйнов и Тимур Никулин из Узбекистана.

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