Генри Сехудо принес извинения Адесанье

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях и спортивный аналитик Генри Сехудо публично извинился перед экс-чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей.

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«Я говорю это как базовый борец. 85% всех чемпионов пришли из борьбы, но твои достижения были невероятными. И это бесило меня. Как считаешь, не поздно сказать, что я извиняюсь», — заявил Сехудо в эфире своего подкаста.

35-летний Исраэль Адесанья провел в профессиональном MMA 29 боев, в которых одержал 24 победы и потерпел 5 поражений. 16 из этих побед были одержаны нокаутом.

1 февраля 2025 года Адесанья был нокаутирован Имавовым во втором раунде. В данный момент он находится на серии из трех поражений подряд.

В предстоящие выходные пройдет турнир UFC Fight Night на T-Mobile Arena в Канзасе. В главном бою вечера встретятся представители полусреднего веса из ТОП-15 рейтинга — Иэн Мачадо Гэрри и Карлос Пратес.

Также в этот вечер в октагон выйдет россиянин Икрам Алискеров. Его соперником станет бразилец Андре Муниз.