Чемпион UFC Белал Мухаммад отреагировал на слова Хабиба в свой адрес

Чемпионат.com

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Белал Мухаммад прокомментировал недавние комплиментарные слова бывшего обладателя чемпионского пояса промоушена в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в его адрес. Высказываясь о Белале, Хабиб ранее обратил внимание на его кардио, отметив, что выносливость Мухаммада одна из лучших среди всех бойцов лиги Даны Уайта.

Чемпион UFC отреагировал на слова Хабиба в свой адрес
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«Для меня большая честь услышать такие слова от него. Он лестно говорил об мне, отметил моё кардио. Это многое значит. Я смотрю на него снизу вверх и хочу подражать ему и его стилю, тому, как он дерётся, и просто его чемпионской манере», — сказал Мухаммад в интервью MMA Fighting.
Бокс/MMA
Хабиб Нурмагомедов