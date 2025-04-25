Чемпион UFC отреагировал на слова Хабиба в свой адрес

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Белал Мухаммад прокомментировал недавние комплиментарные слова бывшего обладателя чемпионского пояса промоушена в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в его адрес. Высказываясь о Белале, Хабиб ранее обратил внимание на его кардио, отметив, что выносливость Мухаммада одна из лучших среди всех бойцов лиги Даны Уайта.

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