Карьера Адесаньи разваливается на части

От наследия Иззи совсем скоро может не остаться вообще ничего.

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Исраэль Адесанья – один из самых знаковых бойцов в истории UFC. Он на долгое время стал олицетворением среднего веса лучшей лиги на планете. Иззи защищал свой чемпионский пояс от одного претендента за другим. А затем в промоушен подписали Алекса Перейру. И, кажется, для новозеландца это стало началом конца. Исраэль обменялся с бразильцами победами, но после собственного триумфа, а выглядит всё именно так, потерял мотивацию. И теперь карьера Исраэля буквально рассыпается на части.

Адесанья потерпел три поражения подряд. Причём каждое получалось всё более обидным и болезненным. Сначала – неудачный бой с Шоном Стриклендом. Неудобный оппонент смог поставить Иззи в тупик. В итоге судьи закономерно отдали победу американцу единогласным решением. Затем Исраэль выдавал довольно неплохой бой с Дрикусом дю Плесси. Однако попался на ошибке и проиграл удушением сзади. А крайней точкой этого неудачного отрезка пока стала осечка в противостоянии с Нассурдином Имавовым. Адесанья проиграл нокаутом, причём рухнул на самом старте второго раунда. И над карьерой новозеландца стали сгущаться тучи.

Грустно слушать откровения бывшего чемпиона. После них окончательно складывается впечатление, что Иззи устал от собственной карьеры. Любой боец старается завоевать или вернуть себе пояс. Например, совсем недавно это удалось Александру Волкановски. Но Адесанья показательно заявляет, что не собирается делать что-то ради этой цели. Либо больше не верит, что организация подарит ему титульный шанс, либо просто не хочет стараться и выдавать свой максимум: «Люди подходят ко мне и говорят:

«Надеюсь, ты вернёшь себе пояс». А я отвечаю: «Мне он не нужен».

Стоит отметить, что Адесанья сильно изменился даже не после поражения от Алекса Перейры, а именно после победы. Видимо, настолько горел желанием всё-таки поквитаться с обидчиком, что просто перегорел. Сразу после этого Исраэль полностью изменил свой стиль жизни. Всё меньше делился фотографиями и видео с тренировок, всё чаще выходил с трансляциями того, как он лежит на диване и посмеивается над турнирами UFC. Иззи кидал едкие реплики в адрес бойцов, оставлял свои реакции на яркие моменты. А многие даже посчитали, что Адесанье пора переходить на роль шоумена, который может занять место ведущего, интервьюера или аналитика.

Сейчас грустных и даже жутковатых откровений от Иззи становится всё больше. И, кажется, он закапывает ими своё наследие. Довольно неожиданно было слышать от Адесаньи следующее:

«Обожаю психоделические препараты. Перед третьим боем с Алексом Перейрой [на UFC 287] я несколько раз принимал их, это помогло мне значительно улучшить собственные навыки. Ощущения совершенно другие во время боя. Я чувствовал себя на полностью другом уровне, на котором никогда раньше не был. Я без ума от этих веществ. Мне нравится время от времени изменять своё состояние, поскольку я чувствую, что вижу мир в ином свете».

Согласитесь, довольно обидно читать такие признания от человека, которого многие считали примером для подражания. Иззи буквально заявил, что выходил под действием психоделических препаратов на один из самых важных поединков в карьере. И это вовсе не является преувеличением. Противостояние с Перейрой действительно тянулось ещё с любительской лиги этих парней. И его раскручивали максимально топово. А теперь оказывается, что Адесанья подошёл к этому, откровенно говоря, странно. Да, карьера Иззи уже близится к логическому закату. Однако стоит ли рассказывать такие вещи с восторгом человеку, который считался кумиром миллионом мальчишек по всему миру? Большой вопрос.