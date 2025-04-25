Патрис Эвра анонсировал свой дебютный бой в ММА

Известный 43-летний французский футболист, экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра заявил, что планирует провести свой дебютный бой в смешанных единоборствах на турнире лиги PFL, который пройдёт 23 мая в Париже. Имя соперника Патриса пока не называется, но сам спортсмен отметил, что хотел бы видеть в противоположном углу октагона известного уругвайского футболиста Луиса Суареса.

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