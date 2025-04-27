Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу Абусупьяна Магомедова над Мишелем Перейрой

Чемпионат.com

Легендарный экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал комментарий после победы российского средневеса Абусупьяна Магомедова над бразильцем Мишелем Перейрой на турнире UFC on ESPN 66.

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу Абусупьяна Магомедова над Мишелем Перейрой
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«Хорошая работа!» — написал Хабиб на своей странице в социальной сети под фото Магомедова.

Напомним, в ночь с 26 на 27 апреля в Канзасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 66, в предварительном карде которого Магомедов победил Перейру единогласным решением судей по итогам трёх раундов. Эта победа стала для него уже третьей подряд за последний год, и все три победы он одержал над бразильскими бойцами.

Бокс/MMA
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Хабиб Нурмагомедов