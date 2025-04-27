В России оценили желание главы UFC вернуть турниры в страну
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев оценил желание президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта вернуть турниры в Россию. Он посвятил этому пост в своем Telegram-канале.
По словам Дмитриева, Уайт подтвердил возможность возвращения UFC в Россию и сейчас ведутся переговоры.
«Уверен, что турниры UFC Russia, проходящие при участии РФПИ, вновь станут одними из лучших в мире», — заявил он.
Дмитриев захотел увидеть на турнире бой россиянина Мовсара Евлоева против австралийца Александра Волкановски.
«Возможно, по итогам этого матча впервые в истории у России будут сразу три чемпионских пояса в UFC», — отметил он.
Последний турнир UFC в России прошел в Москве в ноябре 2019 года. Он состоялся на «ЦСКА Арене».