В России оценили желание главы UFC вернуть турниры в страну

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев оценил желание президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта вернуть турниры в Россию. Он посвятил этому пост в своем Telegram-канале.

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По словам Дмитриева, Уайт подтвердил возможность возвращения UFC в Россию и сейчас ведутся переговоры.

«Уверен, что турниры UFC Russia, проходящие при участии РФПИ, вновь станут одними из лучших в мире», — заявил он.

Дмитриев захотел увидеть на турнире бой россиянина Мовсара Евлоева против австралийца Александра Волкановски.

«Возможно, по итогам этого матча впервые в истории у России будут сразу три чемпионских пояса в UFC», — отметил он.

Последний турнир UFC в России прошел в Москве в ноябре 2019 года. Он состоялся на «ЦСКА Арене».