Усик отреагировал на официальный анонс его боя с Дюбуа

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе непобеждённый украинец Александр Усик, как ранее сообщалось, проведёт реванш с обладателем титула IBF в категории до 120 кг британцем Даниэлем Дюбуа 19 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания). На кону также будет стоять пояс The Ring. Украинец отреагировал на анонс данного боя.

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«Я благодарен богу за возможность снова сразиться за звание абсолютного чемпиона. Спасибо, Дэниель, что позаботился о моём поясе IBF — теперь я хочу его вернуть», — приводит слова Александра vRINGe.com.

Напомним, свой последний бой Усик провёл 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Его соперником стал представитель Великобритании Тайсон Фьюри. Для боксёров это был реванш. Поединок завершился победой Александра единогласным решением судей.

Дюбуа, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся 22 сентября в Лондоне, разделил ринг с соотечественником Энтони Джошуа. Бой завершился победой Даниэля нокаутом в пятом раунде.