Главные бои недели

В программе — турниры UFC, PFL и очень много шикарного бокса.

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В начале майских празников любителям единоборств будет не до шашлыков, ведь предстоящая неделя подарит огромное количество самых разнообразных турниров. В боксе свои поединки проведут Сауль Альварес и Наоя Иноуэ, в смешанных единоборствах состоятся турниры UFC и PFL, в том числе и с участием российских бойцов, а на Урале состоится мощный турнир по кулачным боям, в котором выступит Гаджи Автомат.

В ночь с 1 на 2 мая. Валентин Молдавский – Сергей Билостенный

В лиге смешанных единоборств PFL состоится четвёртый турнир серии PFL World Tournament. В Гран-при вступают представители тяжёлого веса: волею жребия уже на стадии четвертьфинала встретятся два российских бойца – Валентин Молдавский и Сергей Билостенный. Оба выступали и в Гран-при прошлого сезона, но в плей-офф не приняли участия из-за травм. Билостенный идёт на серии из трёх побед, а вот ученик Фёдора Емельяненко в последнем поединке проиграл Линтону Васселлу. Конечно, хотелось бы, чтобы наши парни оказались в разных частях сетки и встретились только в финале, однако уже на этой неделе один из них покинет турнир.

2 мая. Мухаммад Мокаев – Болат Заланбеков

Очередной турнир состоится в известной американской лиге Karate Combat. На нём в промоушене дебютирует дагестанский боец Мухаммад Мокаев, выступающий за Великобританию. Мокаев в прошлом году был уволен из UFC, но при этом всеми силами стремится вернуться в лигу Даны Уайта. Мухаммад успел выступить в Brave, теперь постарается обратить на себя внимание в другой лиге. В соперниках у Мухаммада будет казахстанский боец Болат Заланбеков.

В ночь со 2 на 3 мая. Райан Гарсия – Роландо Ромеро

В США состоится вечер профессионального бокса, в котором на ринг вернётся один из самых неоднозначных боксёров современности – Райан Гарсия. В своём последнем поединке Гарсия одолел непобеждённого Девина Хейни, провалив при этом взвешивание. Позже оказалось, что провалил он ещё и допинг-тест, из-за чего получил дисквалификацию и был исключён из рейтингов ведущих организаций. Тем не менее Райан получил большой бой против крепкого и зрелищного соотечественника Роландо Ромеро, а на кону будет стоять титул WBA Regular в полусреднем весе – для Гарсии это шанс вернуться сразу на вершину рейтингов.

В ночь со 2 на 3 мая. Девин Хейни – Хосе Рамирес

Интересно, что на турнире в США, где выступит Гарсия, свой бой проведёт и Девин Хейни, который также не боксировал после того боя. Девина настолько задело поражение, что он даже обратился в суд, чтобы взыскать с Гарсии компенсацию за читерство, но потерпел неудачу – суд не удовлетворил его иск. Рекорд Хейни всё ещё идеальный, бой с Гарсией был признан несостоявшимся, однако вопрос в том, насколько Девин сумел сохранить уверенность в собственных силах. В соперниках у него будет Хосе Рамирес – боксёр с большим любительским бэкграундом и экс-претендент на титул абсолютного чемпиона мира.

3 мая. Гаджи Автомат – Торнике Мамукашвили

В Екатеринбурге пройдёт очередной турнир лиги кулачных боёв RCC Hard. Помимо двух титульных поединков, зрители увидят и выступление одного из самых известных кулачников страны — Гаджи Автомата. После не самого яркого выступления в поединке с Олегом Фомичёвым Гаджи необходимо реабилитироваться в глазах фанатов. В соперниках у Автомата будет Торнике Мамукашвили. Гаджи с Мамукой уже встречались на голых кулаках, и тогда победа досталась Автомату. Поражение же вполне может поставить крест на его карьере, учитывая травмы и возраст, так что для Гаджи это крайне важный поединок. Ну а Мамука едет на Урал за реваншем.

В ночь с 3 на 4 мая. Сауль Альварес – Уильям Скалл

В Саудовской Аравии состоится очередной масштабный турнир по профессиональному боксу. Турки Аль аш-Шейху удалось подписать контракт с легендарным мексиканцем, который и возглавит очередное шоу. Шейхам удалось убедить Канело провести бой с кубинцем Уильямом Скаллом, с которым мексиканец не особо горел желанием боксировать, из-за чего лишился пояса IBF и статуса абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. Теперь у Канело есть отличный шанс вернуть себе недостающий пояс, а ведь на месте Скалла мог быть россиянин Владимир Шишкин, который проиграл Уильяму в бою за вакантный пояс.

В ночь с 3 на 4 мая. Кори Сэндхаген – Дейвисон Фигейреду

Очередной турнир UFC возглавят топовые представители легчайшего дивизиона – Кори Сэндхаген и Дейвисон Фигейреду. Оба выходят на бой после поражений от российских бойцов: Кори уступил Умару Нурмагомедову, а Дейвисон проиграл Петру Яну. Но при этом оба располагаются в топ-5, поэтому поединок крайне важен для обоих. Победа в этом бою позволит остаться в титульной гонке, а вот поражение, учитывая уровень конкуренции в дивизионе, разобьёт мечты о чемпионском поясе.

В ночь с 4 на 5 мая. Наоя Иноуэ – Рамон Карденас

В заключительный день первых майских выходных в Лас-Вегасе состоится ещё один боксёрский вечер. Возглавит его японский вундеркинд и один из лучших боксёров современности Наоя Иноуэ. Он проведёт уже четвёртую защиту титула абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе, теперь против Рамона Карденаса. В последний раз Наоя боксировал в США больше четырёх лет назад, после чего выступал исключительно в Японии. Но, как отмечает сам Иноуэ, для него нет в этом проблемы, а поединок с Карденасом с большой долей вероятности станет для японца последним в этой весовой категории: в случае победы он уйдёт на повышение.