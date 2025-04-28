Камил Гаджиев дал прогноз на бой Чимаева и дю Плесси

Известный промоутер Камил Гаджиев прокомментировал новость о согласовании поединка за титул UFC в среднем весе (до 84 кг) между южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и уроженцем Чечни Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ.

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