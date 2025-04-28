Камил Гаджиев дал прогноз на бой Чимаева и дю Плесси
Известный промоутер Камил Гаджиев прокомментировал новость о согласовании поединка за титул UFC в среднем весе (до 84 кг) между южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и уроженцем Чечни Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ.
«Скорее всего, Чимаев обыграет его в первых двух раундах. За счет крутейшей борьбы, за счет того, что это удав, который если сверху, то из-под него не выбраться. Который, скорее всего, сделает прием. Но если Дю Плесси сможет не дать себя финишировать, то четвертый-пятый раунды могут быть очень интересными и даже в пользу Дрикуса», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.