Александр Усик признался, что в его боксе есть недостатки.

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Ранее промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что Усик тяжело переносит удары по корпусу.

«У меня есть слабость, но никто, кроме меня, никогда о ней не узнает. И я никому об этом не собираюсь рассказывать. Слабость спрятана в яйце, яйцо спрятано в собаке, а собака – в драконе. Найти ее невозможно», – сказал чемпион мира по боксу Александр Усик.

19 июля Усик проведет поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе против Даниэля Дюбуа. Бой пройдет в Лондоне.