Темная история с аварией Нганну. Чемпиона обвиняют в гибели девушки

Про трагическое ДТП слишком мало информации.

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В последнее время чемпиона PFL Фрэнсиса Нганну преследуют проблемы. Видимо, он снова попал в очень загадочную историю. Накануне появилась информация, что франко-камерунский боец стал участником смертельного ДТП. Такие новости распространил портал Le Bled Parle. Пока крупные ресурсы ясности в историю не добавили. Но выглядит странным тот факт, что сам Нганну хранит молчание. Если бы под информацией совсем не было почвы, он совершенно точно выступил бы с опровержением. Пока же обеспокоенным фанатам гиганта остаётся лишь переживать и томиться в ожидании подробностей.

На данный момент известно (если верить источнику) следующее. Нганну во время езды на мотоцикле в Камеруне сбил насмерть 17-летнюю девушку Нтсаму Брижит Мануэллу. Сообщается, что столкновение произошло на высокой скорости. Однако Фрэнсис немедленно бросился на помощь девушке, лично доставив её в больницу. Несмотря на то что врачи смогли провести экстренную операцию, девушка не выжила. Сам Хищник, как сообщается, опустошён трагедией и взял на себя полную ответственность за покрытие всех медицинских расходов.

Родители и родственники девушки стараются максимально снизить давление на себя. В частности, они попросили не публиковать фотографии погибшей. Но странным выглядит и другое. Первые подробности случившегося появились два дня назад. И с того времени ни один авторитетный ресурс не нашёл способа подтвердить или опровергнуть случившееся. А на небольших порталах информация путается и расходится. Одни заявляют, что Нганну сбил 17-летнюю девушку, другие – что 22-летнюю. Да и обстоятельства трагедии в разных источниках преподносятся по-разному.

Следующий странный момент заключается в том, что Фрэнсис может избежать уголовного наказания. Изучение обстоятельств позволило выяснить, что в Камеруне действительно есть проблемы с транспортным движением. И история знает случаи, когда известные люди попадали в ДТП с летальным исходом, но в дальнейшем не просто оставались на свободе, а даже не привлекались к уголовной ответственности. Вот и в новости от первоисточника пока значится лишь то, что Нганну пообещал оплатить семье погибшей все расходы. Всё. Никаких слов о преследовании или возможных последствиях.

Говоря иначе, информация действительно просочилась в интернет, однако пока к ней следует относиться максимально осторожно. Слишком уж много но во всём этом. Возможно, в ближайшие дни ситуация немного прояснится. Однако пока обвинять чемпиона рано. Возможно, это всё лишь недоразумение или ошибка. Если же информация подтвердится, над продолжением карьеры Хищника вновь нависнут чёрные тучи. После очередной трагедии найти в себе силы на возвращение будет невероятно тяжело. И это при условии, что действительно удастся избежать уголовного наказания.