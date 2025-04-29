Алискеров назвал фаворита в бою дю Плесси — Чимаев
Российский боец UFC Икрам Алискеров, выступающий в среднем весе (до 84 кг), высказался об ожидаемом поединке за титул органзиации между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым.
«Сейчас слухи ходят, что бой за пояс дю Плесси – Чимаев. Мое мнение, фаворитом я вижу Чимаева в этом бою. Но опять-таки, во всех боях дю Плесси видят аутсайдером (смеется)… Но он выигрывает. Тем и интереснее бой. Понимаю ли я стиль дю Плесси? Я не понял его, если честно. Но я понял одно – он очень крепкий, очень волевой пацан», — сказал Алискеров в интервью YouTube-каналу «Колос об MMA».